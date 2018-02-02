Краіна
3 Февраля 2018 15:19
Новый почтомат в Гродно
Без ожидания, по SMS и 24 часа 7 дней в неделю. Сразу в двух городах Гродненского региона новые высокотехнические почтаматы. Комплексы в Лиде и Гродно позволяют без очередей получить международную посылку. Достаточно пройти онлайн-регистрацию на сайте и выбрать нужный почтомат. В новом комплексе областного центра 50 ячеек, так что товарам из интернет-магазинов, подаркам и бизнес-корреспонденции из-за рубежа есть где разместиться.
Техническая новинка позволит разгрузить почтовые отделения и повысить качество услуг. Пока почтоматы будут использоваться для зарубежных отправлений, но рассматривается и возможность работы с корреспонденцией внутри страны.
Другие новости
03.02.2018 15:37 / Краіна Арт-прогулка по Витебску
03.02.2018 15:35 / Краіна Арт-проект "Стол" представил Беларусь на международной выставке в Венеции
03.02.2018 15:33 / Краіна Василий Калинин из Добруша пишет иконы
03.02.2018 15:29 / Краіна Акция "28 петель" объединила мам во всем мире
03.02.2018 15:27 / Краіна Более 6 тысяч человек посетили туристический форум в Минске
03.02.2018 15:25 / Краіна Переменчивая погода сделала водохранилища Беларуси зоной повышенной опасности
03.02.2018 15:21 / Краіна Дайджест новостей Брестского региона
03.02.2018 15:17 / Краіна Плантации клубники в Щучинском районе
03.02.2018 15:15 / Краіна Юбилейный год для регионов
27.01.2018 15:40 / Краіна Жительница Могилева подобрала маленького аиста
27.01.2018 15:38 / Краіна Теплые домики для котов появились в Кобрине
27.01.2018 15:36 / Краіна Сезон сбора шишек
27.01.2018 15:34 / Краіна Пластилиновый мультфильм на экологическую тематику снял школьник из Витебска
27.01.2018 15:32 / Краіна Культурный дайджест
27.01.2018 15:28 / Краіна Экспериментальный пешеходный переход появился в Витебске на проспекте Победы
27.01.2018 15:26 / Краіна Дайджест событий Могилева
27.01.2018 15:24 / Краіна Большие перемены ждут Солигорск
27.01.2018 15:22 / Краіна На рынке труда столицы растет спрос на рабочие специальности