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Новый почтомат в Гродно
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3 Февраля 2018 15:19

Новый почтомат в Гродно

Без ожидания, по SMS и 24 часа 7 дней в неделю. Сразу в двух городах Гродненского региона новые высокотехнические почтаматы. Комплексы в Лиде и Гродно позволяют без очередей получить международную посылку. Достаточно пройти онлайн-регистрацию на сайте и выбрать нужный почтомат. В новом комплексе областного центра 50 ячеек, так что товарам из интернет-магазинов, подаркам и бизнес-корреспонденции из-за рубежа есть где разместиться.

Техническая новинка позволит разгрузить почтовые отделения и повысить качество услуг. Пока почтоматы будут использоваться для зарубежных отправлений, но рассматривается и возможность работы с корреспонденцией внутри страны.

  

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