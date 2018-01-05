Север и Юг идут на переговоры

7 Января 2018 21:15

Встреча представителей КНДР и Южной Кореи на высоком уровне состоится послезавтра. Обсудят улучшение отношений, в том числе участие команды КНДР в Олимпийских играх в феврале в Пхенчхане. В последний раз переговоры на таком уровне между двумя Кореями проводились более двух лет назад. Чтобы не обострять обстановку накануне и во время Олимпийских и Паралимпийских игр, Южная Корея и США договорились не проводить совместные военные учения в регионе.

В Пентагоне, впрочем, уже обозначили: сразу после Игр маневры возобновятся. Именно с военной активностью Пентагона и Сеула аналитики связывают все новые ракетные испытания Пхеньяна, чей потенциал Штаты, как оказалось, недооценили. О провале американской разведки в оценке темпов развития ядерной программы КНДР пишет "Нью-Йорк Таймс". И это после того, как в начале года Ким Чен Ын и Трамп обменялись заявлениями о ядерных кнопках.