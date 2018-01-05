Главная>>Главный эфир>>Север и Юг идут на переговоры
Главный эфир
RSS
Север и Юг идут на переговоры
Скачать Поделиться

7 Января 2018 21:15

Север и Юг идут на переговоры

Встреча представителей КНДР и Южной Кореи на высоком уровне состоится послезавтра. Обсудят улучшение отношений, в том числе участие команды КНДР в Олимпийских играх в феврале в Пхенчхане. В последний раз переговоры на таком уровне между двумя Кореями проводились более двух лет назад. Чтобы не обострять обстановку накануне и во время Олимпийских и Паралимпийских игр, Южная Корея и США договорились не проводить совместные военные учения в регионе.

В Пентагоне, впрочем, уже обозначили: сразу после Игр маневры возобновятся. Именно с военной активностью Пентагона и Сеула аналитики связывают все новые ракетные испытания Пхеньяна, чей потенциал Штаты, как оказалось, недооценили. О провале американской разведки в оценке темпов развития ядерной программы КНДР пишет "Нью-Йорк Таймс". И это после того, как в начале года Ким Чен Ын и Трамп обменялись заявлениями о ядерных кнопках.         

  

Другие новости

Рождество в королевском стиле Раство ў каралеўскім стылі 07.01.2018 21:26 / Главный эфир Рождество в королевском стиле
Ветеранское "равенство" в Латвии Ветэранская "роўнасць" у Латвіі 07.01.2018 21:14 / Главный эфир Ветеранское "равенство" в Латвии
Ожидания 2018-го Чаканні 2018-га 07.01.2018 21:12 / Главный эфир Ожидания 2018-го
Победа у команды Президента Перамога ў каманды Прэзідэнта 07.01.2018 21:02 / Главный эфир Победа у команды Президента
Принцип "You are welcome!" Прынцып "You are welcome!" 31.12.2017 21:49 / Главный эфир Принцип "You are welcome!"
Игорь Шуневич о работе и хобби Ігар Шуневіч аб працы і хобі 31.12.2017 21:46 / Главный эфир Игорь Шуневич о работе и хобби

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =