Дарья Домрачева официально завершила спортивную карьеру

Герой Беларуси Дарья Домрачева официально завершила свою спортивную карьеру.

Сегодня на специально созванной пресс-конференции в штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Минске Даша сообщила о своем решении журналистам. Дарья Домрачева подчеркнула, что главным мотивом такого выбора стала невозможность найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной карьерой биатлонистки.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

"Это решение для меня обдуманное и, конечно же, не легкое. Я завершаю свою спортивную карьеру, время в большом спорте для меня будет незабываемым. Я хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом и кто встретился мне и помогал на этом пути".

Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Разумеется, это решение - очень сложное для Дарьи, она уходит на пике, еще весной Даша не знала, сделает ли она этот шаг. Понятно, что многие поклонники Дарьи хотели, чтобы она продолжила свою карьеру, но мы приняли такое совместное решение - решение в пользу семьи и прежде всего Ксении".

Дарья Домрачева - единственная в истории биатлона четырехкратная олимпийская чемпионка, подарившая Беларуси много эффектных побед и сильных эмоций. Добавим, в эти минуты корреспонденты Агентства теленовостей готовят большой репортаж о нашей королеве биатлона и самых ярких моментах в спортивной карьере Даши.