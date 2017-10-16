А.Лукашенко: парламентское измерение в СНГ и других интеграционных структурах нужно усиливать

15 Октября 2017 21:08

К вопросам, которые звучали на саммитах СНГ и Евразийского союза в Сочи. Эти же темы спустя несколько дней обсуждались и во Дворце Независимости в Минске. О роли парламентариев Александр Лукашенко говорил со спикером меджлиса Азербайджана.

Принципиальная позиция белорусской стороны: парламентское измерение в Содружестве и других интеграционных структурах нужно усиливать, а также избавляться от формализма. В целом от Межпарламентской ассамблеи ждут большей активности и конкретных предложений, ведь это важная площадка для диалога.

Делегация депутатов Азербайджана находилась в Беларуси со вторника. Прошли переговоры в правительстве и с руководством Национального собрания. Гости посетили промышленные предприятия. Побывали и на Минском тракторном заводе.

О будущем белорусско-азербайджанских отношений на неделе Глава государства говорил и на встрече с Министром обороны этой страны, генерал-полковником Закиром Гасановым. Разговор о двустороннем сотрудничестве вышел далеко за рамки военно-технической сферы. Позиции стран во многом совпадают. Азербайджан - важный торговый партнер Беларуси в Закавказье.

Регулярные встречи лидеров способствуют активизации экономического сотрудничества. В текущем году удалось преодолеть негативную тенденцию, когда взаимный товарооборот снижался. По итогам восьми месяцев в общей копилке уже почти сто миллионов долларов. Позитивный пример промышленной кооперации - Гянджинский автомобильный завод. Здесь выпустили уже почти 10 тысяч тракторов и около 4 тысяч грузовиков. Сейчас у нас в стране работают 58 компаний-резидентов с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в этой стране около 70 представительств.

В общем на неделе среди гостей Дворца Независимости было много известных людей из Азербайджана. В их числе и ученые, чьи научные труды лежат в основе ведущих отраслей экономической науки. И не только в Закавказье. Доктор экономических наук, профессор и академик Зияд Самедзаде возглавляет комиссию по эко номической политике Милли меджлиса Азербайджана.