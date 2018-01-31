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Удвоить взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов между Беларусью и Грузией
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31 Января 2018 19:04

Удвоить взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов между Беларусью и Грузией

Страна является одним из важнейших наших партнеров на Кавказе. Сегодня об этом говорил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с первым вице-премьером Грузии Дмитрием Кумсишвили.

По словам главы правительства, у сторон широкий спектр взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, гуманитарное сотрудничество.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Мы показали неплохую динамику по росту взаимного товарооборота. В этом году будет, я так понимаю, больше ста миллионов. Задачу 200 миллионов нам государства поставили. Мы пока в середине пути. Но динамику хорошую обозначали. Во всяком случае, мы так полагаем, что вы уже могли по достоинству оценить швейцарские поезда за белорусские цены".

Беларусь может помочь Грузии и в модернизации системы ЖКХ. Уже создано белорусско-грузинское производство лифтового оборудования. Андрей Кобяков также отметил заинтересованность грузинской стороны в приобретении белорусской спасательной техники.

  

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