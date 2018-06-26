Проект "Сферы национальных интересов" в 21:50 на "Беларусь 1"

Беларусь готовит стратегию привлечения инвесторов. Подходы презентуют уже в конце года. Экономисты уверены: поиск новых решений всколыхнет рынок. Особое место на инвестиционной карте Беларуси принадлежит Поднебесной. Сегодня страна входит в топ-10 по вложениям. Индустриальный парк "Великий камень" - это миллиарды долларов финансирования и самый масштабный проект Поднебесной за ее пределами. Запуск завода "Белджи" рассматривается не как отдельный проект, а создание новой отрасли. При загрузке конвейера создадут еще с десяток смежных предприятий, а это рабочие места. Пока собирают 900 машин в месяц. До конца года удвоят.

Главная задача белорусских компаний - придерживаться принципа экономической эффективности и максимально использовать время, когда в себя после кризиса приходят все мировые игроки. О формуле развития экономики без лишних амбиций, но и без комплекса аутсайдера в проекте АТН "Сферы национальных интересов".