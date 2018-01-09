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Северная Корея будет участвовать в зимней Олимпиаде
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9 Января 2018 19:10

Северная Корея будет участвовать в зимней Олимпиаде

Северная Корея будет участвовать в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает "Рейтер", ссылаясь на анонимный источник в правительстве Корейской Республики. Напомним, этой ночью в приграничной зоне встретились представители Пхеньяна и Сеула. Последний раз стороны проводили прямые переговоры шесть лет назад. По итогам встречи Северная и Южная Корея договорились восстановить горячую линию связи для предотвращения инцидентов на границе и обсудили дальнейшие шаги по улучшению отношений между странами. Жители полуострова по обе стороны надеются, что старт переговоров - это начало полноценного процесса мирного урегулирования между севером и югом.

Международный олимпийский комитет готов пойти на беспрецедентные уступки северокорейской сборной. Спортсмены из КНДР пропустили срок подачи заявок, но МОК заявил, что готов допустить команду к Играм в порядке исключения. Более того, замминистра объединения Южной Кореи Чхун Хэ Сун предложил, чтобы на открытии Игр сборные двух стран прошли вместе. Отметим, конфликт между двумя Кореями длится до сих пор. В 1953 году Пхеньян и Сеул договорились о перемирии, однако полноценного мирного договора государства так и не подписали.

  

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