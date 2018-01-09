9 Января 2018 19:10

Северная Корея будет участвовать в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает "Рейтер", ссылаясь на анонимный источник в правительстве Корейской Республики. Напомним, этой ночью в приграничной зоне встретились представители Пхеньяна и Сеула. Последний раз стороны проводили прямые переговоры шесть лет назад. По итогам встречи Северная и Южная Корея договорились восстановить горячую линию связи для предотвращения инцидентов на границе и обсудили дальнейшие шаги по улучшению отношений между странами. Жители полуострова по обе стороны надеются, что старт переговоров - это начало полноценного процесса мирного урегулирования между севером и югом.