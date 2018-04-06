5 Апреля 2018 21:30

На юго-востоке Беларуси посевная кампания в этом году стартовала почти на месяц позже обычного. Свои условия снова продиктовала погода. Теперь рекордно поздняя весна требует от аграриев своих рекордов. Закончить сев яровых должны в ближайшие 10 дней. Подробности у Анны Ковалевой.

Вот они - первые метры посевной кампании - 2018. Механизатор Сергей Мельников признается: уже заждался работы в полях. Сегодня за рулем трактора с 7 утра.

У агрономов свой рецепт. Говорят, успех кроется в математической точности. Температура почвы, уровень влажности, подкормка: в этом хозяйстве делают все по технологии. Поэтому и результат есть.

Специалисты отмечают: такие температурные показатели в прошлом году пришли почти на месяц раньше. Поэтому в эти дни посевная была уже на полпути к финишу. Первый овес сеяли в начале марта. Однако, кроме минусов запоздавшего тепла, отмечают и плюсы.

Затяжная снежная зима с другой стороны - даже бонус. Агрономы говорят: высокие сугробы зимой - хороший запас влаги для посевной. Значит - всходам будет легче прорасти.

При этом рекордно поздняя весна вынуждает аграриев ставить и свои рекорды. Влага быстро уходит, поэтому нужно ловить момент. С учетом позднего старта стоит задача провести сев яровых за 10 дней. Чтобы успеть, механизаторы готовы работать по 12 часов, без выходных и праздников. Правда, люди земли говорят: начало посевной для них - само по себе праздник, встречать который нужно только в поле. В Гомельской области к нему присоединились сразу 6 районов.

Всего в регионе под ранние яровые зерновые и зернобобовые планируют отдать 160 тысяч гектаров. По площади это, как 11 областных центров. В целом по стране под эти культуры отведено более миллиона гектаров площадей. На белорусские поля выйдут 40 с половиной тысяч тракторов. Планы большие - собрать 9 миллионов тонн зерна. Это позволит не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и заработать на экспорте. Для примера: только в прошлом году аграрии заработали около 5 миллиардов долларов. Планка на этот год уже 7 с половиной.