На МТЗ завершились переговоры с правительственной делегацией Татарстана

12 Октября 2017 13:05

На МТЗ несколько минут назад завершились переговоры с правительственной делегацией Татарстана. Сборочное производство тракторов "Беларус" на российском рынке локализуют до 80 процентов. Для этого объединятся два завода - в Елабуге и Череповце. Это даст машиностроителям равные выгоды, в том числе при получении госсубсидий.