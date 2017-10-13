Экономика
12 Октября 2017 13:05
На МТЗ завершились переговоры с правительственной делегацией Татарстана
На МТЗ несколько минут назад завершились переговоры с правительственной делегацией Татарстана. Сборочное производство тракторов "Беларус" на российском рынке локализуют до 80 процентов. Для этого объединятся два завода - в Елабуге и Череповце. Это даст машиностроителям равные выгоды, в том числе при получении госсубсидий.
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