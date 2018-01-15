Экономика
15 Января 2018 09:06
Минская область сегодня отмечает 80-летие
Самый большой регион Беларуси, где производят четверть всей продукции АПК, БелАЗы, калийные удобрения и слуцкие пояса, сегодня отмечает 80-летие. По итогам социально-экономического развития за прошлый год, у Минской области - один из лучших результатов. Весь 2018 года для центрального региона пройдет под знаком юбилеев. Сразу два промышленных центра отметят дни рождения. Солигорску и Жодино - 60 и 55 соответственно. Главному же предприятию города машиностроителей - Белорусскому автозаводу 70 лет.
15 января 1938 года историческая дата и для Могилевской, Витебской и Гомельской областей. Им также 80. Торжественные мероприятия по случаю юбилеев сегодня проходят в каждом из областных центров и столице.
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