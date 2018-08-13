Расширение экономических связей, создание новых производств и увеличение товарооборота. Гродненскую область с официальным визитом посещает делегация из Узбекистана. Гости ознакомятся с экономическим потенциалом региона, побывают на химических и перерабатывающих производствах, узнают, как развивается частный бизнес. В первую очередь, Узбекистан заинтересован в инвестиционном сотрудничестве.

Камал Садыков, председатель комитета по инвестициям Республики Каракалпакстан (Узбекистан): "Основная сфера интересов для нас - это, конечно же, в первую очередь промышленность. Беларусь известна развитой промышленностью именно в части сельхозтехники. Второе направление можно назвать - это укрепление партнерства в химической отрасли".

Итогом межрегионального сотрудничества должны стать совместные предприятия. Так, Гродненская область готова создать в Узбекистане завод по выпуску техники сельскохозяйственного назначения. Ташкент рассматривает предложения о создании в Беларуси текстильного производства.