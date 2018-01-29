В Минске на камеры видеонаблюдения попала необычная пробка на Пушкинской

29 Января 2018 19:14

Причиной стало отключение светофора. В итоге водители не разобрались в очередности проезда перекрестка, и движение буквально остановилось. Светофор отключился примерно в 17 часов - в час пик, и очереди из машин выстроились в сторону Кальварийской и Второго кольца. По свидетельствам очевидцев, в пробке стояли больше тысячи автомобилей. На место выбывали и экипажи ГАИ. По информации Госавтоинспекции, светофор починили достаточно быстро, однако движение было затруднено еще более часа.