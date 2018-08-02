Увеличилось количество пожаров на сельхозпредприятиях

Во время уборочной кампании необходимо помнить и о безопасности. Большинство пожаров на сельхозпредприятиях происходит из-за нарушения дисциплины, отметили в МЧС. С начала года было 67 таких ЧП. По сравнению с прошлым, это число увеличилось. Но количество уничтоженных огнем строений уменьшилось в 5 раз. Во время мониторинга спасатели проводят совместные рейды с ГАИ. На техническую исправность проверено более 43 тысяч единиц техники.

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси: "Основные нарушения, которые выявляются, это нарушения производственной дисциплины. Это банальное оставление неубранными рабочих мест, трущихся деталей, которые у нас есть на кормоуборочной, зерноуборочной технике. В том числе это нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, т. е. применение оборудования, которое не соответствует требованиям завода-изготовителя на это оборудование".

Во время этой уборочной, говорят специалисты, температура воздуха будет на один градус выше климатической нормы. Также ожидаются кратковременные осадки в некоторых регионах страны. В целом такие погодные условия станут благоприятными для урожая.