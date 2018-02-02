Прямая трансляция матча Австрия - Беларусь в 17:00 на "Беларусь 5".

2 Февраля 2018 15:15

На пути в мировую группу. Менее двух часов остается до начала матча первого круга первой евроафриканской группы Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Беларуси. В 17 часов на корт выйдут Геральд Мельцер и Илья Ивашко. Вслед за ними сыграют шестая ракетка мира Доминик Тим и Дмитрий Жирмонт. Прямая трансляция из Австрии на "Беларусь 5".