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Прямая трансляция матча Австрия - Беларусь в 17:00 на "Беларусь 5".
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2 Февраля 2018 15:15

Прямая трансляция матча Австрия - Беларусь в 17:00 на "Беларусь 5".

На пути в мировую группу. Менее двух часов остается до начала матча первого круга первой евроафриканской группы Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Беларуси. В 17 часов на корт выйдут Геральд Мельцер и Илья Ивашко. Вслед за ними сыграют шестая ракетка мира Доминик Тим и Дмитрий Жирмонт. Прямая трансляция из Австрии на "Беларусь 5".

  

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