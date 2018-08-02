Туристический автобус перевернулся в Оршанском районе

Серьезных травм никто не получил. Все пассажиры и водители, а это 53 человека, граждане Украины, Молдовы и России, могут продолжать путь. По предварительной информации, шофер уснул за рулем, после автобус наехал на световую опору и опрокинулся на бок в кювет. Данные тахографа показали, что пересменка водителей должна была состояться через полчаса после ДТП. По информации ГАИ, авария произошла в полпятого утра. Автобус ехал по маршруту Киев - Таллин. Госпитализированы были 12 человек. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.