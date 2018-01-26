А. Лукашенко: Выпуск медпрепаратов, их реализация и импорт должны быть под контролем

28 Января 2018 21:12

Использование незадействованных площадей и пустующих зданий - часть более глобального замысла: наведения порядка в городах и в целом в стране. Об этой задаче Глава государства снова напомнил на уходящей неделе. По дороге на предприятие "Минскинтеркапс", которое находится в столичной промзоне, Александр Лукашенко обратил внимание: территории вокруг многих производств далеко не в надлежащем состоянии. Президент требует, чтобы к середине 2019 года вся страна и прежде всего Минск были в идеальном порядке.

Упорядочить планируют и систему производства и оборота лекарств. На это дается полгода. Выпуск медпрепаратов, их реализация и импорт должны быть под контролем - такую задачу поставил Александр Лукашенко перед фармотраслью. Ее работу в минувшую пятницу обсуждали в стенах предприятия "Минскинтеркапс".

Кстати, за прошлый год предприятия этой сферы (а их 37) произвели продукции более чем на миллиард рублей. Еще в 2012-м эта цифра была почти в 4 раза меньше. За это время удалось практически удвоить и долю белорусских препаратов на отечественном рынке: сейчас их без малого 55 %. Кроме того, цены на наши лекарства куда приятнее импортных. 40 % белорусских медикаментов по стоимости даже ниже двух рублей. Вместе с тем в отрасли пока актуальна проблема посредничества, а это порой влияет на конечную стоимость препарата в аптеке.

Перед производителями медикаментов стоит задача наращивать экспорт. Конкуренция на мировом рынке лекарств высокая, но на белорусские препараты за рубежом особый спрос. Все благодаря современным технологиям и инновациям. Отечественная фармотрасль сейчас на пороге полного обновления. "Минскинтеркапс" - один из трех десятков уже реализованных инвестпроектов. Это современный комплекс с новейшим оборудованием и строгим контролем качества. Кстати, за прошлый год в нашей стране зарегистрировано более 120-ти новых лекарственных средств белорусской разработки. Важную роль в этом процессе играют и ученые.