Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку пересылки наркотиков из Индии

Такая почта пришла на адрес 32-летнего жителя столицы. Было обнаружено 300 психотропных таблеток. По заключению экспертов, в медикаментах содержится запрещенное вещество - модафинил. По факту незаконного перемещения психотропа через границу возбуждено уголовное дело. Отметим, с начала года Минской региональной таможней из оборота изъято более двух с половиной тысяч наркотических таблеток, которые переправляли в международных отправлениях.