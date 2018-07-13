Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку пересылки наркотиков из Индии

13 Июля 2018

Такая почта пришла на адрес 32-летнего жителя столицы. Было обнаружено 300 психотропных таблеток. По заключению экспертов, в медикаментах содержится запрещенное вещество - модафинил. По факту незаконного перемещения психотропа через границу возбуждено уголовное дело. Отметим, с начала года Минской региональной таможней из оборота изъято более двух с половиной тысяч наркотических таблеток, которые переправляли в международных отправлениях.

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