СК возбудил уголовное дело по факту гибели солдата-срочника

4 Апреля 2018 19:10

Военнослужащий срочной службы погиб во время плановых занятий по огневой подготовке. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата-срочника в 120-й отдельной механизированной бригаде. По информации военного ведомства, сегодня в ходе плановых занятий экипаж БМП нарушил меры безопасности при вооружении боевой машины. В результате старший механик-водитель, рядовой Дмитрий Удод, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Ситуацию на месте происшествия нашему каналу прокомментировал командующий войсками Северо-западного оперативного командования.

Александр Вольфович, командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС Беларуси: "Министерство обороны и командование войск Северо-западного оперативного командования выражает глубокие соболезнования маме, отцу и всем родным и близким Дмитрия, окажет им всестороннюю поддержку и необходимую помощь. Все причины будут досконально изучены. Виновные в данном происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь".

На месте инцидента работает Следственный комитет. Комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия от военного ведомства возглавляет замминистра обороны.