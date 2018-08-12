Предприятия, которые производят материалы для строительства, часто размещают свои цеха в свободных экономических зонах. Таких в Беларуси 6 в каждой области. А вот как сделать работу СЭЗ более эффективной, на уходящей неделе обсудили на совещании у Президента.

Такие территории сегодня дают 4% к ВВП страны. Именно в СЭЗ сконцентрировано 13% белорусского производства и 15% нашего экспорта. Вклад в экономику весомый, но соизмерим ли он с теми преференциями, которые предоставляют резидентам? А льготы немалые.

Кроме того, доля именно инновационной продукции, которая и должна выпускаться на этих территориях, низкая - не дотягивает и до 10%. А ведь задачи перед СЭЗ уже не те, что были на этапе создания, в конце 90-ых, сегодня главное - производить высокотехнологичный продукт, напомнил Президент.

Правительство подготовило проект указа по дальнейшему развитию СЭЗ. Среди ключевых пунктов - расширение источников финансирования строительства инфраструктуры для таких территорий (а это важные для инвесторов – вода, газ, электричество) и увеличение площадей некоторых свободных экономических зон под проекты, на которые уже нашли инвесторов. Предложения Глава государства поддержал, но с оговоркой: к реализации всех проектов приступить до конца года. А главным критерием работы по-прежнему остается результат!