9 Апреля 2018 15:16

Трагедия в Минском районе! При переходе железнодорожных путей погиб 9-летний мальчик. Как сообщили в милиции, это произошло на станции Помыслище - 60-летняя женщина и четверо ее внуков двигались по нерегулируемому наземному переходу. Бабушка не до конца убедилась в отсутствии поезда, который экстренно затормозил, но все равно зацепил мальчика. Ведется проверка.