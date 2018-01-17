17 Января 2018 12:00

С последним словом сегодня в Минском городском суде выступили обвиняемые в убийстве на улице Алибегова. Двое обвиняемых раскаялись, но вину признали не полностью. Исполнителя Александр Жильникова и еще одного подсудимого Вячеслава Сухарко обвиняют в убийстве еще трех человек. Напомним, решение, которое было принято ранее, Верховный суд отменил и потребовал пересмотреть дело. Тогда двоих приговорили к пожизненному заключению, а заказчице - Алине Шульгановой - назначили наказание - 12 лет лишения свободы. Сейчас прокурор требует для исполнителей исключительной меры.

Оглашение приговора по громкому делу суд назначил на субботу. Мы следим за развитием событий.