Главная>>ЧП>>В убийстве на улице Алибегова двое обвиняемых раскаялись, но вину признали не полностью
ЧП
RSS
В убийстве на улице Алибегова двое обвиняемых раскаялись, но вину признали не полностью
Скачать Поделиться

17 Января 2018 12:00

В убийстве на улице Алибегова двое обвиняемых раскаялись, но вину признали не полностью

С последним словом сегодня в Минском городском суде выступили обвиняемые в убийстве на улице Алибегова. Двое обвиняемых раскаялись, но вину признали не полностью. Исполнителя Александр Жильникова и еще одного подсудимого Вячеслава Сухарко обвиняют в убийстве еще трех человек. Напомним, решение, которое было принято ранее, Верховный суд отменил и потребовал пересмотреть дело. Тогда двоих приговорили к пожизненному заключению, а заказчице - Алине Шульгановой - назначили наказание - 12 лет лишения свободы. Сейчас прокурор требует для исполнителей исключительной меры.

Оглашение приговора по громкому делу суд назначил на субботу. Мы следим за развитием событий.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =