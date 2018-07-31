Жесткую борьбу с коррупцией и контрабандой ведут Филиппины

И президент Родриго Дутерте продемонстрировал это сполна: он распорядился уничтожить более 60 автомобилей, незаконно ввезенных на территорию страны. На видео, опубликованном в Сети, видно, как огромный бульдозер превращает транспортные средства класса люкс в металлолом. Филиппинский лидер наблюдал за действом лично. Сообщается, что стоимость уничтоженных автомобилей составляет четыре миллиона долларов. Среди них были машины таких производителей, как "Ламборгини", "Порш", "Мерседес Бенц", а также мотоцикл "Харлей Дэвидсон".