17 Октября 2017 19:19

Жертвами урагана "Офелия" в Великобритании и Ирландии стали 3 человека, сотни тысяч домов - без электричества. В прибрежных районах объявлено штормовое предупреждение.

Одновременно жители страны стали свидетелями необычного явления - в небе над Лондоном появились красная Луна и рыже-красное Солнце. Это объяснимо: стихия захватила с собой в Британию тропический воздух и пыль из пустыни Сахара. Подобное явление наблюдали и в Финляндии.

Сейчас ураган "Офелия" движется в сторону Франции и Италии, постепенно теряя свою разрушительную мощь. Во Франции ожидаются ливни. В итальянских Альпах - снег.