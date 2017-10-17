В мире
17 Октября 2017 19:19
Жертвами урагана "Офелия" в Великобритании и Ирландии стали 3 человека
Жертвами урагана "Офелия" в Великобритании и Ирландии стали 3 человека, сотни тысяч домов - без электричества. В прибрежных районах объявлено штормовое предупреждение.
Одновременно жители страны стали свидетелями необычного явления - в небе над Лондоном появились красная Луна и рыже-красное Солнце. Это объяснимо: стихия захватила с собой в Британию тропический воздух и пыль из пустыни Сахара. Подобное явление наблюдали и в Финляндии.
Сейчас ураган "Офелия" движется в сторону Франции и Италии, постепенно теряя свою разрушительную мощь. Во Франции ожидаются ливни. В итальянских Альпах - снег.
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