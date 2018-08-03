Жара и засуха охватили практически всю территорию Дании

Из-за погодных условий высыхают многие поля. Пастбища превратились в пустошь. Пострадали посевы кукурузы и сахарной свеклы, но больше всего от засухи страдают зерновые культуры. Такой жары как сейчас не было полвека в Великобритании. Фермеры бьют тревогу. В некоторых графствах дождей нет несколько месяцев. Гибнет урожай. Трава выгорела, а реки пересохли. Колоссальные убытки несут фермеры в Германии. Там ожидают рост цен на продукты.