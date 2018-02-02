ЕАЭС без барьеров, изъятий и ограничений в торговле - позиция Беларуси по созданию общего рынка

2 Февраля 2018 21:20

ЕАЭС без барьеров, изъятий и ограничений в торговле. Эта позиция Беларуси по созданию общего рынка озвучена сегодня в Алматы.

Там прошел Евразийский межправительственный Совет с участием нашей делегации во главе с премьером Кобяковым. Особое внимание обратили на выполнение в срок всех озвученных ранее договоренностей. Например, к 2025 создать общий рынок нефти и газа. Двигаться к нему нужно постепенно уже сейчас. И это как один из элементов дальнейших перспектив экономической интеграции. Об этом говорили на заседании в расширенном составе.

А в узком составе премьеры Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана обсудили прогнозы развития АПК, ситуацию на рынке продовольствия, в частности, сахара. Говорили и о маркировке товаров на территории ЕАЭС, выступая за легальное производство без контрафакта. Продвижение инноваций обсудили сегодня на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации". О шагах Беларуси в этом направлении рассказал Андрей Кобяков, отметив, что в нашей стране создаются максимально привлекательные условия для работы IT-компаний, легализованы и освобождены от налогов все бизнесы на основе технологии блокчейн. Беларусь определила цифровую трансформацию приоритетом национального развития и закрепила его Декретом о развитии цифровой экономики.

Также в Алматы прошли сегодня и двухсторонние встречи. Перспективы белорусско-российского сотрудничества обсудили премьеры двух стран. Как отметил Андрей Кобяков, прошлый год показал хорошую динамику. При этом есть потенциал для ее роста. Главное - вовремя обсуждать имеющиеся вопросы. Готовность к диалогу подтвердил и российский коллега Дмитрий Медведев. О торговле, увеличении товарооборота шла речь сегодня на встрече глав правительств Беларуси и Армении в формате один на один.