Главная>>В мире>>Закон в Латвии уравнял ветеранов Советского Союза и нацистской Германии
В мире
RSS
Закон в Латвии уравнял ветеранов Советского Союза и нацистской Германии
Скачать Поделиться

21 Декабря 2017 19:05

Закон в Латвии уравнял ветеранов Советского Союза и нацистской Германии

В Латвии приняли закон, который уравнял ветеранов Советского Союза и нацистской Германии. Сейм одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР. Признанным участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак.

  

Другие новости

ЧП в Лондонском зоопарке Надзвычайнае здарэнне ў Лонданскім заапарку 23.12.2017 15:06 / В мире ЧП в Лондонском зоопарке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =