Закон в Латвии уравнял ветеранов Советского Союза и нацистской Германии

21 Декабря 2017 19:05

В Латвии приняли закон, который уравнял ветеранов Советского Союза и нацистской Германии. Сейм одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР. Признанным участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак.