Японскую живопись представили в Италии

13 Октября 2017 09:11

В Риме проходит выставка известного художника Хокусая. Картина "Большая волна в Канагаве" - одна из самых известных в мире японских гравюр. Как отмечают специалисты, живописное искусство Японии существует вне времени и географии. Это целый мир жестов и оттенков, символов и ритуалов. Уникальность выставки состоит еще и в том, что графические листы выставляют редко и ненадолго, поскольку их сохранность ухудшается под постоянным воздействием света.