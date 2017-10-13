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Японскую живопись представили в Италии
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13 Октября 2017 09:11

Японскую живопись представили в Италии

В Риме проходит выставка известного художника Хокусая. Картина "Большая волна в Канагаве" - одна из самых известных в мире японских гравюр. Как отмечают специалисты, живописное искусство Японии существует вне времени и географии. Это целый мир жестов и оттенков, символов и ритуалов. Уникальность выставки состоит еще и в том, что графические листы выставляют редко и ненадолго, поскольку их сохранность ухудшается под постоянным воздействием света.

  

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