Водостоки над пещерой перекрыли мешками с песком. В Тайланде проходит операция по спасению детей

Мы продолжаем следить за спасательной операцией в Тайланде. В пещере, где после наводнения заблокированы 12 школьников и их футбольный тренер, работают сотни военнослужащих, спасателей и добровольцев. Сейчас перекрываются все естественные водостоки, по которым дождевая вода может попасть в пещеру. Также для отвода воды приехала колонна грузовиков с пластиковыми трубами. Синоптики предупредили, что сегодня может начаться очередной затяжной ливень, из-за которого уровень воды в пещере может подняться до опасного. Некоторые СМИ сообщают, что двоих детей уже вывели на поверхность.