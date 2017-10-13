Во Франкфурте-на-Майне сгорела башня Гете

12 Октября 2017 12:07

Во Франкфурте-на-Майне сгорела одна из главных достопримечательностей - башня Гете. Пожар охватил постройку глубокой ночью, поэтому пламя увидели сразу в нескольких районах города. Спасти башню пожарные не успели. Смотровая площадка была очень популярна у туристов. Три года назад ее капитально отремонтировали. Что стало причиной ЧП - не известно.