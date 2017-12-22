Власти Японии вновь сократили бюджет Олимпиады-2020

22 Декабря 2017 15:08

Теперь стоимость проведения Игр в Токио составляет менее 12 миллиардов долларов при изначальном бюджете в 18. Такое сокращение стало возможным после того, как власти решили перенести ряд соревнований за пределы Токио, а оставшиеся в столице проводить на временных или уже построенных спортплощадках. Между тем Япония бьет рекорды в оборонном бюджете страны - теперь это 46 миллиардов долларов. Основная цель такого решения - укрепление потенциала противоракетной обороны на фоне угроз со стороны Северной Кореи.