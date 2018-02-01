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Власти США подозревают в коррупции ряд крупных спортивных организаций
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1 Февраля 2018 21:05

Власти США подозревают в коррупции ряд крупных спортивных организаций

Как пишет "Нью-Йорк Таймс", Министерство юстиции намерено изучить отдельные аспекты деятельности Международной федерации футбола, Международной ассоциации легкоатлетических федераций, Международного олимпийского комитета и Национального олимпийского комитета США. Минюст в рамках широкомасштабного расследования заинтересовался возможным отмыванием денег, рэкетом и мошенничеством, которые связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике - 2019 и 2021 года, полученных катарской Дохой и американским Юджином. Под подозрение также попали лица из деловых кругов, которые давали консультации по выдвижению заявок на проведение других крупных турниров.

  

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