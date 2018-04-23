Послание Президента народу и парламенту. Смотрите прямую трансляцию

Президент
24 Апреля 2018 10:30
Послание Президента народу и парламенту. Смотрите прямую трансляциюЕжегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция начнется в 10:30. Выступление Главы государства можно увидеть на каналах "Беларусь 1", "Беларусь 24" и в эфире
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