Верховный суд оставил запрет Белого дома на въезд в США граждан ряда мусульманских стран

Верховный суд оставил в силе запрет Белого дома на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Ранее низшие судебные инстанции признали его неконституционным. Они блокировали документ, но Верховный суд встал на сторону Дональда Трампа. Правосудие посчитало, что американский президент имеет право принимать такие решения, проявляя заботу о нацбезопасности. За проголосовали пять из девяти судей. Трамп уверен, что запрет позволит избежать терактов, как это было в Париже, Лондоне и Брюсселе.