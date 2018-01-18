Верховная рада с третьей попытки приняла закон о реинтеграции Донбасса

18 Января 2018 13:04

Документ признает факт вооруженной агрессии России против Украины и объявляет, что некоторые районы Донецкой и Луганской областей оккупированы ею. Кроме того, парламентарии дали согласие на решение украинского президента об использовании вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии.