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Варшава может остаться без права голоса в Совете Евросоюза
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30 Января 2018 07:04

Варшава может остаться без права голоса в Совете Евросоюза

Прецедент в истории ЕС. Варшава может остаться без права голоса в Совете Евросоюза. Первый параграф 7-й статьи Договора о Евросоюзе был запущен профильным комитетом Европарламента. Теперь решение должна утвердить февральская пленарная сессия. Польша попала под санкции после проведения судебной реформы, которая, по мнению евродепутатов, состоялась с нарушениями ряда основополагающих европейских принципов.

  

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