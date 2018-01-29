30 Января 2018 07:04

Прецедент в истории ЕС. Варшава может остаться без права голоса в Совете Евросоюза. Первый параграф 7-й статьи Договора о Евросоюзе был запущен профильным комитетом Европарламента. Теперь решение должна утвердить февральская пленарная сессия. Польша попала под санкции после проведения судебной реформы, которая, по мнению евродепутатов, состоялась с нарушениями ряда основополагающих европейских принципов.