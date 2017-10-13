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В Японии впервые за 6 лет начал извергаться вулкан Симмоэ
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13 Октября 2017 09:09

В Японии впервые за 6 лет начал извергаться вулкан Симмоэ

Из кратера поднимается столб пепла и дыма высотой почти в 2 тысячи метров. В 4 городах, как сообщают местные СМИ, выпал вулканический пепел. Уровень опасности повышен до 3 из 5. Специалисты предупреждают, что в радиусе 2 километров от вулкана вероятно возникновение пирокластических потоков - смеси вулканических газов, пепла и камней.

  

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