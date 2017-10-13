В Японии впервые за 6 лет начал извергаться вулкан Симмоэ

13 Октября 2017 09:09

Из кратера поднимается столб пепла и дыма высотой почти в 2 тысячи метров. В 4 городах, как сообщают местные СМИ, выпал вулканический пепел. Уровень опасности повышен до 3 из 5. Специалисты предупреждают, что в радиусе 2 километров от вулкана вероятно возникновение пирокластических потоков - смеси вулканических газов, пепла и камней.