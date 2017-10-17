17 Октября 2017 19:08

В центре Киева не утихает многотысячная акция протеста лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков. Участники выступают за отмену неприкосновенности народных депутатов, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов. Кроме того, Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку. Масштабная акция сопровождается стычками - пострадали 2 человека, около 10-ти обратились за медицинской помощью. А в Алексея Гончаренко - украинского депутата от блока Петра Порошенко - швырнули яйцо.

Сейчас протестующие начали устанавливать палатки у здания рады. Активисты призвали всех небезразличных приносить продукты и теплую одежду. В правительственном квартале усилена охрана.