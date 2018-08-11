В США выясняют обстоятельства угона пассажирского самолета из аэропорта Сиэтла

В момент угона, как сообщается, пассажиров на борту не было. Лайнер рассчитан на перевозку примерно 80 человек. Через несколько минут после взлета угнанный самолет рухнул на землю. Это произошло близ одного из островов в заливе Пьюджет. Угонщик погиб.

Пол Пастор, шериф округа Пирс: "Через несколько минут после взлета к угнанному лайнеру подлетели два военных самолета "F-15". Они отвели машину от населенных пунктов. При этом крушение самолета произошло по не зависимым от военных пилотов причинам. Личность угонщика уже установлена, им был 29-летний житель округа Пирс. Произошедшее не было попыткой совершить теракт. За штурвал сел авиамеханик. Таким образом он решил свести счеты с жизнью. В разговоре с диспетчерами мужчина называл себя сломленным человеком". Наземные службы пытались помочь ему увести самолет подальше от города".

Аэропорт Сиэтла входит в десятку крупнейших в Соединенных Штатах Америки. В прошлом году им воспользовались почти 50 миллионов человек.