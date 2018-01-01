Главная>>В мире>>В США произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного и пограничного контроля
В мире
RSS
В США произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного и пограничного контроля
Скачать Поделиться

2 Января 2018 12:04

В США произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного и пограничного контроля

Неполадки наблюдались несколько часов в аэропортах Майами, Нью-Йорка и Атланты. Из-за этого в терминалах образовались огромные очереди. В некоторых местах проверки дожидались более двух тысяч человек. Сейчас проблема уже устранена. Американские аэропорты работают в обычном режиме.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =