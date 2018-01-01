В США произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного и пограничного контроля

2 Января 2018 12:04

Неполадки наблюдались несколько часов в аэропортах Майами, Нью-Йорка и Атланты. Из-за этого в терминалах образовались огромные очереди. В некоторых местах проверки дожидались более двух тысяч человек. Сейчас проблема уже устранена. Американские аэропорты работают в обычном режиме.