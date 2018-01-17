Главная>>В мире>>В США подростка застрелили в зале суда
В мире
RSS
В США подростка застрелили в зале суда
Скачать Поделиться

18 Января 2018 09:03

В США подростка застрелили в зале суда

Рассматривалось дело 16-летнего парня об угрозах использования огнестрельного оружия. В какой-то момент между заместителем шерифа, подсудимым и его родственниками произошел конфликт. Во время потасовки офицера сбили с ног и тот отреагировал одним выстрелом, который убил подростка.

  

Другие новости

Летающая ванна Лятаючая ванна 18.01.2018 08:10 / В мире Летающая ванна
Теракт в Нигерии Тэракт у Нігерыі 18.01.2018 08:00 / В мире Теракт в Нигерии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =