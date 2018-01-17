В США подростка застрелили в зале суда

18 Января 2018 09:03

Рассматривалось дело 16-летнего парня об угрозах использования огнестрельного оружия. В какой-то момент между заместителем шерифа, подсудимым и его родственниками произошел конфликт. Во время потасовки офицера сбили с ног и тот отреагировал одним выстрелом, который убил подростка.