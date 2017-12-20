В США отменили мораторий на эксперименты со смертельными вирусами

20 Декабря 2017 12:08

Исследования позволят создавать искусственным путем смертоносные микробы и вирусы. Ученые считают, что это поможет развить эффективные меры профилактики, в том числе приведет к созданию новых вакцин от самых тяжелых заболеваний - например, от птичьего гриппа.