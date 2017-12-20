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В США отменили мораторий на эксперименты со смертельными вирусами
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20 Декабря 2017 12:08

В США отменили мораторий на эксперименты со смертельными вирусами

Исследования позволят создавать искусственным путем смертоносные микробы и вирусы. Ученые считают, что это поможет развить эффективные меры профилактики, в том числе приведет к созданию новых вакцин от самых тяжелых заболеваний - например, от птичьего гриппа.

  

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