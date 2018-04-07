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В США отделение полиции приняло на работу котёнка
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9 Апреля 2018 09:07

В США отделение полиции приняло на работу котёнка

Новый сотрудник был отобран по итогам масштабного конкурсного отбора из шести кандидатов. "Собеседование" проходили питомцы из приюта штата Мичиган. Офицеры наблюдали за поведением животных и выбрали самого подходящего для службы. Котёнка будут привлекать к социальной работе с населением и участию в публичных мероприятиях. От имени полицейского-котёнка будут размещаться сообщения на страницах отделения полиции в соцсетях. Варианты имени для нового сотрудника уже предлагают ученики школ города.

  

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