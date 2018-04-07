В США отделение полиции приняло на работу котёнка

9 Апреля 2018 09:07

Новый сотрудник был отобран по итогам масштабного конкурсного отбора из шести кандидатов. "Собеседование" проходили питомцы из приюта штата Мичиган. Офицеры наблюдали за поведением животных и выбрали самого подходящего для службы. Котёнка будут привлекать к социальной работе с населением и участию в публичных мероприятиях. От имени полицейского-котёнка будут размещаться сообщения на страницах отделения полиции в соцсетях. Варианты имени для нового сотрудника уже предлагают ученики школ города.