В Средиземном море удалось спасти более 130-ти мигрантов

29 Января 2018 07:04

В их числе - 22 женщины и семеро детей. Тонущее судно нашли накануне вечером в 50-ти милях от побережья Ливии. Лодка мигрантов терпела крушение и помощь пришла в последнюю минуту. Напомним, в прошлом году в Средиземном море при попытке попасть в Европу погибли более трех тысяч человек.