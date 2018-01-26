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В Средиземном море удалось спасти более 130-ти мигрантов
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29 Января 2018 07:04

В Средиземном море удалось спасти более 130-ти мигрантов

В их числе - 22 женщины и семеро детей. Тонущее судно нашли накануне вечером в 50-ти милях от побережья Ливии. Лодка мигрантов терпела крушение и помощь пришла в последнюю минуту. Напомним, в прошлом году в Средиземном море при попытке попасть в Европу погибли более трех тысяч человек.
  

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