16 Октября 2017 08:04

В списке жертв взрыва в Могадишо уже 276 человек, еще 300 пострадали. Накануне взлетел на воздух грузовик у гостиницы в центре столицы Сомали. Подготовкой теракта занималась группировка "Аш-Шабаб". Соседние страны (в том числе Кения и Эфиопия) предложили помощь. В Сомали объявлен траур.