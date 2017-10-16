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В списке жертв взрыва в Могадишо уже 276 человек
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16 Октября 2017 08:04

В списке жертв взрыва в Могадишо уже 276 человек

В списке жертв взрыва в Могадишо уже 276 человек, еще 300 пострадали. Накануне взлетел на воздух грузовик у гостиницы в центре столицы Сомали. Подготовкой теракта занималась группировка "Аш-Шабаб". Соседние страны (в том числе Кения и Эфиопия) предложили помощь. В Сомали объявлен траур. 

  

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