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В Сочи стартует Конгресс сирийского диалога
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29 Января 2018 08:08

В Сочи стартует Конгресс сирийского диалога

Встречу инициировала Россия, ее поддержали Турция и Иран. Ключевым вопросом форума станет запуск конституционной комиссии, которая смогла бы продолжить работу на площадке под эгидой ООН. На саммите соберутся представители самых разных партий, общественных движений, оппозиционных групп. Приглашены около полутора тысяч участников – все, кто может повлиять на урегулирование ситуации в Сирии.
  

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