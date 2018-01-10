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В Северной Каролине из-за небывалых морозов несколько аллигаторов вмерзли в лед
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10 Января 2018 07:10

В Северной Каролине из-за небывалых морозов несколько аллигаторов вмерзли в лед

Рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать. При этом они понижают температуру тела и замедляют обмен веществ. Как только лед оттает, аллигаторы проснутся и вернутся к нормальной жизни.

Напомним, в последние недели в США пришли аномальные морозы. В некоторых городах США температура воздуха упала до 30 градусов ниже нуля. Замерзло побережье Атлантического океана, а машины вмерзли в воду после масштабных наводнений.

  

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