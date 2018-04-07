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В Сети набирает популярность видео "ожившей белки"
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8 Апреля 2018 15:14

В Сети набирает популярность видео "ожившей белки"

В Колумбии местные жители спасли маленького грызуна, который получил удар током на высоковольтной линии. На кадрах видно, что зверек лежит на сиденье мопеда, а юноша аккуратно постукивает ему по грудной клетке. Постепенно белка начинает дышать. И, очнувшись, спрыгивает с мопеда и убегает.

  

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