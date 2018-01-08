В Рио-де-Жанейро стартовали первые репетиции номеров для карнавала

8 Января 2018 19:10

Настоящее удовольствие для бразильцев - представить свои лучшие танцы на знаменитом карнавале. В Рио-де-Жанейро уже стартовали первые репетиции ярких номеров. В выходные танцоры из 13-ти лучших школ самбы устроили представление на пляже Копакабана. Теперь красочные шоу будут проходить в городе часто, ведь до карнавала всего месяц. Начнется праздник 9 февраля и продлится пять дней.