В мире
8 Января 2018 19:10
В Рио-де-Жанейро стартовали первые репетиции номеров для карнавала
Настоящее удовольствие для бразильцев - представить свои лучшие танцы на знаменитом карнавале. В Рио-де-Жанейро уже стартовали первые репетиции ярких номеров. В выходные танцоры из 13-ти лучших школ самбы устроили представление на пляже Копакабана. Теперь красочные шоу будут проходить в городе часто, ведь до карнавала всего месяц. Начнется праздник 9 февраля и продлится пять дней.
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