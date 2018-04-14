ГАИ на время Радуницы изменит организацию движения в районе кладбищ

15 Апреля 2018 09:03

Подобные меры необходимы для того, чтобы избежать заторов в период массового посещения захоронений.

Схема движения изменена в районе Северного кладбища с этого дня и по 17 апреля. На участке трассы Колодищи – Заславль, прилегающем к погосту, организовано одностороннее движение. Полоса встречного направления выделена лишь для общественного транспорта. Автомобилистов, которые будут ехать со стороны МКАД в деревню Цна, для въезда на кладбище направят в объезд по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск – Калачи - Мядель. Таким образом, подъезд к Северному кладбищу организован в одностороннем режиме. Припарковать машину можно на правой обочине дороги Колодищи - Заславль и на гостевых стоянках.

Подъезд к кладбищу в Михановичах 17 апреля со стороны Минска будет осуществляться по дороге Новый Двор – Михановичи - Пятевщина. А вот выезд с кладбища - уже по другому маршруту: по дорогам Асеевка - Михановичи и Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое. Автомобили также возможно припарковать на обочинах проездов и на территории самого кладбища с въездом в основные ворота и выездом через запасные в кольцевом режиме. В период заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта будет осуществляться через запасные ворота.