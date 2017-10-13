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В Польше развернута бронетанковая бригада США вместе с техникой
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12 Октября 2017 15:04

В Польше развернута бронетанковая бригада США вместе с техникой

Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, это противоречит соглашению между Москвой и НАТО! Вопреки заявлениям о незначительности войск фактически развернута уже не бригада, а механизированная дивизия, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе. Кроме того, в Минобороны утверждают, что Соединенные Штаты сделали это под предлогом военных учений Беларуси и России "Запад-2017".

  

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